ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в МО РФ.