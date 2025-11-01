https://ria.ru/20251101/energetika-2052291501.html
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК - РИА Новости, 01.11.2025
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:56:00+03:00
2025-11-01T12:56:00+03:00
2025-11-01T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2051830535.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
МО РФ: ВС России ударили по украинским объектам энергетики
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в МО РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины
, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.