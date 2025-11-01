https://ria.ru/20251101/efimov-2052296501.html
Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" в рамках КРТ построят жилье
Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" в рамках КРТ построят жилье - РИА Новости, 01.11.2025
Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" в рамках КРТ построят жилье
В бывшей промзоне "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы построят жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:06:00+03:00
2025-11-01T14:06:00+03:00
2025-11-01T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" в рамках КРТ построят жилье
Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" по проекту КРТ построят жилье
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В бывшей промзоне "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы построят жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На участке площадью 8,3 гектара планируется построить почти 175 тысяч квадратных метров жилья и востребованных объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать в районе Бутырский более 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, площадь предусмотренного к строительству жилья на пересечении Складочной и Джазовой улиц в Бутырском районе составит более 130 тысяч квадратных метров. В том числе новые квартиры предназначены для программы реновации. Также проектом КРТ запланировано строительство делового комплекса площадью более 35 тысяч квадратных метров. Кроме того, появятся детский сад на 250 мест и физкультурный комплекс.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающих редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.