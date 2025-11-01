Ефимов: в бывшей промзоне "Огородный проезд" в рамках КРТ построят жилье

"На участке площадью 8,3 гектара планируется построить почти 175 тысяч квадратных метров жилья и востребованных объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать в районе Бутырский более 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, площадь предусмотренного к строительству жилья на пересечении Складочной и Джазовой улиц в Бутырском районе составит более 130 тысяч квадратных метров. В том числе новые квартиры предназначены для программы реновации. Также проектом КРТ запланировано строительство делового комплекса площадью более 35 тысяч квадратных метров. Кроме того, появятся детский сад на 250 мест и физкультурный комплекс.