Ефимов: в Пресненском районе построили учебный корпус на 400 мест

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Причальном проезде в Пресненском районе Москвы построили учебный корпус, рассчитанный на 400 учащихся 8-11-х классов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В центре Москвы завершилось строительство учебного корпуса на 400 мест. Возведение здания площадью более 7,5 тысячи квадратных метров – важный этап в развитии образовательной инфраструктуры Пресненского района", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, это уже вторая школа в Пресненском районе, построенная за счет городского бюджета в 2025 году.

На цокольном этаже здания переменной высотности (три-пять этажей) разместили гардероб, столовую и медблок. Для занятий спортом оснастили два зала, предусмотрено отдельное пространство для мероприятий. Помимо учебных кабинетов, в школе разместили лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку. На улице предусмотрели площадки для игр в баскетбол и футбол, а также небольшой амфитеатр, добавляется в сообщении.