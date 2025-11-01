Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/dron-2052311875.html
Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и Республикой Крым, сообщило Минобороны России.
"Первого ноября с 09.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному – над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
