Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и Республикой Крым,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
республика крым
