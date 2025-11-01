https://ria.ru/20251101/dom-2052292119.html
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ - РИА Новости, 01.11.2025
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 01.11.2025
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвался газ, пострадавших нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел в квартире дома в ЖК "Левобережье".
"Произошел хлопок газовоздушной смеси. Нарушено остекление, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.