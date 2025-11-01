Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 01.11.2025 (обновлено: 12:59 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/dom-2052292119.html
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ - РИА Новости, 01.11.2025
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:58:00+03:00
2025-11-01T12:59:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251025/delo-2050534166.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газ

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвался газ, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел в квартире дома в ЖК "Левобережье".
"Произошел хлопок газовоздушной смеси. Нарушено остекление, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи
25 октября, 08:48
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала