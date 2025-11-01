Документы саммита АТЭС отвечают интересам России, заявил посол

КЕНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. Утвержденные саммитом АТЭС итоговые документы отвечают российским интересам и не содержат геополитики, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.