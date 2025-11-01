Документы саммита АТЭС отвечают интересам России, заявил посол

КЕНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. Утвержденные саммитом АТЭС итоговые документы отвечают российским интересам и не содержат геополитики, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.
"Саммит АТЭС завершен. Консенсусом утверждены декларация лидеров и тематические заявления по искусственному интеллекту (ИИ) и демографическим изменениям … Документы отвечают российским интересам, носят консенсусный характер и не содержат геополитики", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Ключевыми достижениями саммита стали подтверждение ведущей роли АТЭС как сугубо экономического форума в АТР; акцентирование международного сотрудничества и интеграции; изложение взгляда на энергетику как совокупность различных видов топлива и технологий с признанием значения природного газа; формирование подходов к развитию ИИ на основе обмена опытом, укрепления потенциала и взаимодействия, отметил Бердыев.