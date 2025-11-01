https://ria.ru/20251101/dinamo-2052411010.html
"Динамо" Карпина потеряло очки в четвертом матче РПЛ подряд
Казанский "Рубин" и московское "Динамо" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
валерий карпин
динамо москва
рубин
российская премьер-лига (рпл)
Новости
ru-RU
