В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ в Химках, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает подмосковный главк СК России.

Установлено, что 31 октября двое рабочих находясь на крыше пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в городе Химки, выполняли работы по установке снегозадержателей. В определенный момент мужчины сорвались с крыши, в результате один скончался на месте, второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован.