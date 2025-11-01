Рейтинг@Mail.ru
В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего
11:39 01.11.2025
В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего
В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего - РИА Новости, 01.11.2025
В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ в Химках, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:39:00+03:00
2025-11-01T11:39:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
химки (городской округ в московской области)
россия
происшествия, химки (городской округ в московской области), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Химках возбудили уголовное дело после гибели рабочего

СК возбудил дело после гибели рабочего в Химках

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ в Химках, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает подмосковный главк СК России.
"Следователем следственного отдела по городу Химки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 31 октября двое рабочих находясь на крыше пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в городе Химки, выполняли работы по установке снегозадержателей. В определенный момент мужчины сорвались с крыши, в результате один скончался на месте, второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Уточняется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, осуществлены допросы очевидцев, изъят предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Химкинская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку законности привлечения пострадавших к трудовой деятельности, соблюдению работодателем норм охраны труда и техники безопасности, сообщила подмосковная прокуратура.
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала