Меликов призвал наказать виновных в отравлении детей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Виновные в отравлении 10 детей в Казбековском районе Дагестана должны понести наказание в полной мере, заявил глава республики Сергей Меликов.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что в центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали шесть детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура республики организовала проверку.
"Я нахожусь на постоянной связи со всеми ответственными службами… На место выехал первый замминистра здравоохранения Наби Кураев. Дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Ожидаем результаты экспертизы, но ясно одно: виновные в произошедшем должны понести наказание в полной мере", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что а детских садах отобрали пробы пищи, специалисты также проверяют воду. Причины и источник заражения предстоит определить Роспотребнадзору.
