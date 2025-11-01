Меликов призвал наказать виновных в отравлении детей в Дагестане

«

"Я нахожусь на постоянной связи со всеми ответственными службами… На место выехал первый замминистра здравоохранения Наби Кураев. Дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Ожидаем результаты экспертизы, но ясно одно: виновные в произошедшем должны понести наказание в полной мере", – написал Меликов в своем Telegram-канале.