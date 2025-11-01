Рейтинг@Mail.ru
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби
Футбол
 
23:02 01.11.2025
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в гостевом лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
спорт, челси, тоттенхэм хотспур, английская премьер-лига (апл)
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в гостевом лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на домашнем стадионе "Тоттенхэма" и завершилась победой "синих" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жоао Педро (34-я минута).
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
34‎’‎ • Жуан Педру
(Мойсес Кайседо)
"Челси" (17 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Тоттенхэм" (17) располагается на третьей строчке, опережая "синих" по разнице мячей.
В следующем туре "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед", "Челси" дома сыграет с "Вулверхэмптоном". Обе встречи пройдут 8 ноября.
