"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в лондонском дерби
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в гостевом лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
