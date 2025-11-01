https://ria.ru/20251101/burkina-faso-2052355221.html
Sputnik запустил радиовещание в Буркина-Фасо
Sputnik запустил радиовещание в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.11.2025
Sputnik запустил радиовещание в Буркина-Фасо
Аналитические программы Sputnik Afriquе на французском языке теперь можно услышать на радиостанции Ouaga FM, которая входит в число самых популярных в стране... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:16:00+03:00
2025-11-01T16:16:00+03:00
2025-11-01T16:16:00+03:00
буркина-фасо
африка
sputnik
буркина-фасо
африка
Новости
ru-RU
буркина-фасо, африка, sputnik
Буркина-Фасо, Африка, Sputnik
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аналитические программы Sputnik Afriquе на французском языке теперь можно услышать на радиостанции Ouaga FM, которая входит в число самых популярных в стране. Вещание доступно пяти миллионам жителей столицы Уагадугу и второго по величине города страны — Бобо-Диуласо.
Помимо Буркина-Фасо, Sputnik вещает еще в 8 странах Африки: Эфиопии, Нигерии, Гвинее, Замбии, Камеруне, Мали, Нигере и Ботсване.
Sputnik — международное информационное агентство и радио, вещающее на более чем 30 языках и имеющее 25 редакционных центров по всему миру.
Sputnik открыл свой многофункциональный редакционный центр в Аддис-Абебе в 2025 году. Это единственное российское СМИ, работающее на амхарском языке.
Sputnik Африка — член и призер Африканского вещательного союза в номинациях лучший радиоподкаст об Африке и лучшая радиопрограмма о культуре континента. Агентство – победитель конкурса Южноафриканской ассоциации вещателей в номинации "Лучший местный радиоконтент".
Также Sputnik входит в Арабский вещательный союз, охватывающий север Африки.