Песков назвал "Буревестник" абсолютным прорывом в сфере обороны
Песков назвал "Буревестник" абсолютным прорывом в сфере обороны - РИА Новости, 01.11.2025
Песков назвал "Буревестник" абсолютным прорывом в сфере обороны
Ракета "Буревестник" является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2025
россия
арктика
дмитрий песков
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
арктика
Россия, Арктика, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Песков: "Буревестник" является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны