Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Теннис
 
18:18 01.11.2025
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
теннис
спорт
александр бублик
феликс оже-альяссим
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, александр бублик, феликс оже-альяссим, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Александр Бублик, Феликс Оже-Альяссим, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
01 ноября 2025 • начало в 16:40
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
2 : 07:66:4
Александр Бублик
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась поражением посеянного под 13-м номером Бублика со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Оже-Альяссим посеян под девятым номером. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.
Оже-Альяссим сыграет в финале турнира серии "Мастерс" во второй раз в карьере. В 2024 году канадец дошел до решающего матча в Мадриде, где уступил россиянину Андрею Рублеву.
Второй финалист определится позднее в субботу в матче Александр Зверев (Германия, 3-й номер посева) - Янник Синнер (Италия, 2).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Медведев впервые с 2018 года не сыграет на итоговом турнире ATP
1 ноября, 01:58
 
Теннис
 
