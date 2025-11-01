Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.

Оже-Альяссим сыграет в финале турнира серии "Мастерс" во второй раз в карьере. В 2024 году канадец дошел до решающего матча в Мадриде, где уступил россиянину Андрею Рублеву.