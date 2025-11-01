https://ria.ru/20251101/bublik-2052393649.html
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
Бублик уступил Оже-Альяссиму в полуфинале теннисного "Мастерса" в Париже