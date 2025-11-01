В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить систему средней дальности "Орешник" на территории Белоруссии вызвало тревогу в Британии, сообщает британская газета Express.
"Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию", — сообщается в материале.
В статье указывается, что "Орешник" встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года по просьбе президента республики Александра Лукашенко. Также в публикации упоминается поражение "Орешником" 21 ноября прошлого года крупного объекта ВПК в Днепропетровске.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
