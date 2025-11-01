Рейтинг@Mail.ru
В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 01.11.2025 (обновлено: 17:43 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/britaniya-2052375158.html
В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина
В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина - РИА Новости, 01.11.2025
В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина
Решение президента России Владимира Путина разместить систему средней дальности "Орешник" на территории Белоруссии вызвало тревогу в Британии, сообщает... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:05:00+03:00
2025-11-01T17:43:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
днепропетровск
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052158873.html
https://ria.ru/20251029/peskov-2051591506.html
россия
белоруссия
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, днепропетровск, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, Днепропетровск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Британии забили тревогу из-за нового решения Путина

Express: "Орешник" может нанести серьезный ущерб Великобритании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить систему средней дальности "Орешник" на территории Белоруссии вызвало тревогу в Британии, сообщает британская газета Express.
"Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию", — сообщается в материале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"
Вчера, 17:33
В статье указывается, что "Орешник" встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года по просьбе президента республики Александра Лукашенко. Также в публикации упоминается поражение "Орешником" 21 ноября прошлого года крупного объекта ВПК в Днепропетровске.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39
 
В миреРоссияБелоруссияДнепропетровскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала