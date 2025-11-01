Рейтинг@Mail.ru
22:07 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/briks-2052433493.html
Мэр аргентинского Ла Киака рассказал, чем его город напоминает БРИКС
в мире, боливия, санкт-петербург, россия, юрий ушаков, брикс
В мире, Боливия, Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС
На площадке проведения XVII саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Аргентинский город Ла Киака, расположенный на границе с Боливией, напоминает БРИКС своей многонациональностью, рассказал РИА Новости мэр города, участник Международного муниципального форума объединения в Санкт-Петербурге Данте Веласкес.
"В Ла Киаке живут потомки сирийцев, ливанцев, арабов, итальянцев, испанцев, бразильцев, китайцев, русских. Кого только нет", - поделился собеседник агентства.
Он отметил, что Ла Киаку можно назвать "ни больше, ни меньше" БРИКС в миниатюре.
Международный муниципальный форум БРИКС-2025 прошел с 29 по 31 октября в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" в Санкт-Петербурге.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
В миреБоливияСанкт-ПетербургРоссияЮрий УшаковБРИКС
 
 
