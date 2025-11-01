Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Участник Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, мэр аргентинского города Ла Киака Данте Веласкес рассказал РИА Новости о достигнутых в рамках форума соглашениях о сотрудничестве с партнерами в Латинской Америке.