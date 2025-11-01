Рейтинг@Mail.ru
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС
18:49 01.11.2025
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС - РИА Новости, 01.11.2025
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС
Участник Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, мэр аргентинского города Ла Киака Данте Веласкес рассказал РИА Новости о достигнутых в... РИА Новости, 01.11.2025
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС

Мэр аргентинского города рассказал о достигнутых на форуме БРИКС договоренностях

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Участник Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, мэр аргентинского города Ла Киака Данте Веласкес рассказал РИА Новости о достигнутых в рамках форума соглашениях о сотрудничестве с партнерами в Латинской Америке.
"Мы заключили соглашения с муниципалитетом Сан-Хосе в (аргентинской провинции - ред.) Энтре Риос, городом Лима в Парагвае, мексиканским Чиапасом", - поделился собеседник агентства.
Веласкес сообщил, что на пятницу у него было запланировано подписание соглашений с тремя населенными пунктами Сенегала, а также декларации о намерениях в сфере сотрудничества с партнерами из Намибии.
Кроме того, он рассказал, что ему удалось договориться с представителями городских властей Санкт-Петербурга о налаживании контактов и дальнейших переговорах о сотрудничестве в сфере образования.
Международный муниципальный форум БРИКС-2025 прошел с 29 по 31 октября в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" в Санкт-Петербурге.
