Politico: Болгария не готова к уходу "Лукойла"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов считает, что страна не подготовлена к уходу российской компании "Лукойл", это может привести к дефициту топлива, пишет издание Politico.