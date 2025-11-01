Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 01.11.2025 (обновлено: 17:42 01.11.2025)
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России - РИА Новости, 01.11.2025
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России
ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России

Над Белгородской, Брянской, Курской областями сбили шесть дронов ВСУ за два часа

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны России.
«

"Первого ноября с 14.00 до 17.00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
