ПВО за сутки сбила 205 украинских беспилотников
Средства российской ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 205 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2025
