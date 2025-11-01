https://ria.ru/20251101/bespilotnik-2052229520.html
Силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 01.11.2025
Силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
