"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде проиграл красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
