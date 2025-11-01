Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
Баскетбол
 
16:10 01.11.2025 (обновлено: 17:12 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/basketbol-2052351087.html
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде проиграл красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T16:10:00+03:00
2025-11-01T17:12:00+03:00
баскетбол
спорт
зенит (санкт-петербург)
енисей
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87710/16/877101604_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_6ad5fe3de3536edd24a84e332359ed47.jpg
/20251031/kontrakt-2052086715.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87710/16/877101604_43:0:726:512_1920x0_80_0_0_f51aff50f3af980a8550a632b5570d26.jpg
1920
1920
true
спорт, зенит (санкт-петербург), енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Енисей, Единая Лига ВТБ
"Зенит" уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Енисея" обыграли "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : официальный сайт БК "Енисей"Баскетболисты "Енисея"
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : официальный сайт БК "Енисей"
Баскетболисты "Енисея". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде проиграл красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) в пользу хозяев. В составе "Енисея" больше всех очков набрал Мэтт Коулмэн (23). У "Зенита" самым результативным игроком стал Трент Фрэйзер (26).
Единая Лига ВТБ
01 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Енисей
83 : 78
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" прервал серию из четырех побед в чемпионате и идет шестым в турнирной таблице. "Енисей" выиграл второй матч из восьми в сезоне и располагается на девятой строчке.
В следующей встрече петербуржцы 9 ноября на выезде сыграют с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань", а красноярская команда днем ранее примет "Самару".
Баскетболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября, 14:21
 
Баскетбол
 
