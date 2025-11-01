Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с гитлеровской

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский экс-премьер Николай Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с подходом гитлеровских захватчиков, для которых было достаточно, чтобы славяне на оккупированных территориях обладали минимальными навыками чтения и умели считать только до ста.
«
"Киевский режим ведет Украину по инструкции нацистов, в которой было написано, что славяне должны уметь лишь считать до 100 и обладать минимальными навыками чтения, чтобы читать их распоряжения", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что киевскому режиму это выгодно, поскольку малообразованный человек не способен отличить правду от "информационной жвачки". Азаров напомнил результаты недавней всеукраинской олимпиады по математике среди школьников в Киеве, согласно которой 93% участников не смогли решить ни одной задачи, один ученик со всей Украины смог решить три из четырех заданий, еще 17 школьников справились с двумя заданиями из четырех. "Отличные результаты реформы образования, запущенной киевским режимом после госпереворота в Украине", - резюмировал Азаров.