16:36 01.11.2025
Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с гитлеровской
Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с гитлеровской
Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с гитлеровской
Украинский экс-премьер Николай Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с подходом гитлеровских захватчиков, для которых было достаточно, чтобы славяне РИА Новости, 01.11.2025
Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с гитлеровской

Азаров сравнил политику Киева в образовании с подходом гитлеровских оккупантов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский экс-премьер Николай Азаров сравнил политику Киева в сфере образования с подходом гитлеровских захватчиков, для которых было достаточно, чтобы славяне на оккупированных территориях обладали минимальными навыками чтения и умели считать только до ста.
«

"Киевский режим ведет Украину по инструкции нацистов, в которой было написано, что славяне должны уметь лишь считать до 100 и обладать минимальными навыками чтения, чтобы читать их распоряжения", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что киевскому режиму это выгодно, поскольку малообразованный человек не способен отличить правду от "информационной жвачки". Азаров напомнил результаты недавней всеукраинской олимпиады по математике среди школьников в Киеве, согласно которой 93% участников не смогли решить ни одной задачи, один ученик со всей Украины смог решить три из четырех заданий, еще 17 школьников справились с двумя заданиями из четырех. "Отличные результаты реформы образования, запущенной киевским режимом после госпереворота в Украине", - резюмировал Азаров.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины
11 апреля, 13:50
 
