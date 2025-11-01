"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги

https://ria.ru/20251101/atletiko-2052416836.html
Мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
2025-11-01T20:19:00+03:00
2025-11-01T20:19:00+03:00
2025-11-01T20:28:00+03:00
Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили "Севилью" в матче Ла Лиги МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Хулиан Альварес (64-я минута), реализовавший 11-метровый удар, Тьяго Альмада (77) и Антуан Гризманн (90).
01 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
77’ •
Тиаго Альмада
(
Джулиано Симеоне)
90’ •
Антуан Гризманн
(
Тиаго Альмада)
"Атлетико" (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" (13), потерпевшая третье поражение подряд, располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Леванте", а "Севилья" примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 8 ноября.
В другом матче дня "Вильярреал" дома со счетом 4:0 выиграл у "Райо Вальекано", команда Марселино с 23 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, опередив "Барселону" (22).