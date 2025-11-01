"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Хулиан Альварес (64-я минута), реализовавший 11-метровый удар, Тьяго Альмада (77) и Антуан Гризманн (90).

"Атлетико" (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" (13), потерпевшая третье поражение подряд, располагается на 11-й позиции.

В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Леванте", а "Севилья" примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 8 ноября.