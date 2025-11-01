Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:19 01.11.2025 (обновлено: 20:28 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/atletiko-2052416836.html
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги
Мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T20:19:00+03:00
2025-11-01T20:28:00+03:00
футбол
спорт
хулиан альварес
антуан гризманн
атлетико (мадрид)
севилья
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052417890_0:233:1453:1050_1920x0_80_0_0_daa81c5f2966a83d5f254d2c4075b925.jpg
/20251031/alonso-2052087268.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052417890_0:97:1453:1186_1920x0_80_0_0_b5aab62a4feb2ce6e371e9da90cbfffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хулиан альварес, антуан гризманн, атлетико (мадрид), севилья, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн, Атлетико (Мадрид), Севилья, Чемпионат Испании по футболу
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги

Футболисты мадридского "Атлетико" разгромили "Севилью" в матче Ла Лиги

© Getty Images / Angel MartinezАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Getty Images / Angel Martinez
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Хулиан Альварес (64-я минута), реализовавший 11-метровый удар, Тьяго Альмада (77) и Антуан Гризманн (90).
Чемпионат Испании по футболу
01 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Атлетико Мадрид
3 : 0
Севилья
64‎’‎ • Хулиан Альварес (П)
77‎’‎ • Тиаго Альмада
(Джулиано Симеоне)
90‎’‎ • Антуан Гризманн
(Тиаго Альмада)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Атлетико" (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" (13), потерпевшая третье поражение подряд, располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Леванте", а "Севилья" примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 8 ноября.
В другом матче дня "Вильярреал" дома со счетом 4:0 выиграл у "Райо Вальекано", команда Марселино с 23 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, опередив "Барселону" (22).
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом
31 октября, 14:22
 
ФутболСпортХулиан АльваресАнтуан ГризманнАтлетико (Мадрид)СевильяЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала