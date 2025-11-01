Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из членов подразделения специальных операций "Радван" движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу армейская пресс-служба.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.