https://ria.ru/20251101/armija-2052277872.html
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы" - РИА Новости, 01.11.2025
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из членов подразделения специальных операций "Радван" движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:00:00+03:00
2025-11-01T12:00:00+03:00
2025-11-01T12:00:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20251027/livan-2051013974.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы" на юге Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из членов подразделения специальных операций "Радван" движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
"Вчера ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста сил "Радван" группировки "Хезболлах
" в районе Набатии на юге Ливана
. Он участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и занимался восстановлением объектов террористической инфраструктуры "Хезболлах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.