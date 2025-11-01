Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений - РИА Новости, 01.11.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:08 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/anokhin-2052375929.html
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений - РИА Новости, 01.11.2025
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
Перспективы сотрудничества между медицинскими учреждениями Смоленской области и Республики Беларусь обсудил в ходе рабочей поездки в Минск губернатор Смоленской РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:08:00+03:00
2025-11-01T17:08:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
минск
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052187992.html
смоленская область
минск
белоруссия
василий анохин, смоленская область, минск, белоруссия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Минск, Белоруссия
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений

Смоленский губернатор обсудил сотрудничество с медучреждениями Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Перспективы сотрудничества между медицинскими учреждениями Смоленской области и Республики Беларусь обсудил в ходе рабочей поездки в Минск губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщил он в своем телеграм-канале.
В ходе визита Анохин ознакомился с работой отделений и лабораторий Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Республики Беларусь, в котором оказывается более 350 видов медицинской помощи.
"Обсудили вопросы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров. Мы большое внимание уделяем этому направлению работы. Рассмотрели возможности обмена опытом, проведения совместных образовательных программ и участия в научно-практических конференциях", - отметил Анохин.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Анохин: курсанты смоленской кадровой программы стажируются в министерствах
Вчера, 18:54
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьМинскБелоруссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
