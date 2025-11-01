https://ria.ru/20251101/anokhin-2052375929.html
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
Перспективы сотрудничества между медицинскими учреждениями Смоленской области и Республики Беларусь обсудил в ходе рабочей поездки в Минск губернатор Смоленской РИА Новости, 01.11.2025
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
Смоленский губернатор обсудил сотрудничество с медучреждениями Белоруссии
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Перспективы сотрудничества между медицинскими учреждениями Смоленской области и Республики Беларусь обсудил в ходе рабочей поездки в Минск губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщил он в своем телеграм-канале.
В ходе визита Анохин ознакомился с работой отделений и лабораторий Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Республики Беларусь, в котором оказывается более 350 видов медицинской помощи.
"Обсудили вопросы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров. Мы большое внимание уделяем этому направлению работы. Рассмотрели возможности обмена опытом, проведения совместных образовательных программ и участия в научно-практических конференциях", - отметил Анохин.