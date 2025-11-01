Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Перспективы сотрудничества между медицинскими учреждениями Смоленской области и Республики Беларусь обсудил в ходе рабочей поездки в Минск губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщил он в своем телеграм-канале.

В ходе визита Анохин ознакомился с работой отделений и лабораторий Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Республики Беларусь, в котором оказывается более 350 видов медицинской помощи.