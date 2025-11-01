В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин

В комментариях люди писали, что такое поведение "неправильно", "отвратительно и неприемлемо во всех смыслах", подчеркнула газета.

Хэллоуин (Halloween) отмечается во многих странах в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что традиции Хэллоуина корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли этот праздник "Самайн" - "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь Самайна мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом, и души умерших возвращались на землю. Традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы, наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США.