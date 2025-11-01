Рейтинг@Mail.ru
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
01.11.2025
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на Хэллоуин, спровоцировали недовольство среди американцев в соцсетях, сообщила... РИА Новости, 01.11.2025
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин

Американцы недовольны переодетыми в агентов иммиграционной полиции на Хэллоуин

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на Хэллоуин, спровоцировали недовольство среди американцев в соцсетях, сообщила газета Newsweek.
"Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), вызвали недовольство в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Протестующие в Лос-Анджелесе расходятся перед началом комендантского часа - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Службе иммиграционного контроля США приказали ограничить рейды, пишут СМИ
14 июня, 06:55
По данным издания, гневные комментарии вызвал пост студенческого клуба республиканцев в университете Висконсин в О-Клэр с фотографиями с конкурса костюмов на Хэллоуин, где один участник нарядился в сотрудника иммиграционной полиции. На одном из фото переодетый в агента ICE студент делает вид, что задерживает человека.
В комментариях люди писали, что такое поведение "неправильно", "отвратительно и неприемлемо во всех смыслах", подчеркнула газета.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Хэллоуин (Halloween) отмечается во многих странах в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что традиции Хэллоуина корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли этот праздник "Самайн" - "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь Самайна мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом, и души умерших возвращались на землю. Традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы, наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США.
Тыква во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф
30 октября, 01:38
 
