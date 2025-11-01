https://ria.ru/20251101/amerika-2052356934.html
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2025
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на Хэллоуин, спровоцировали недовольство среди американцев в соцсетях, сообщила... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:26:00+03:00
2025-11-01T16:26:00+03:00
2025-11-01T16:27:00+03:00
в мире
сша
висконсин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980145087_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_65dba3121b8ed41a1373e47c63c41533.jpg
https://ria.ru/20250614/ssha-2022754593.html
https://ria.ru/20251030/atributy-2051677517.html
сша
висконсин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980145087_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_9af4d9f5610ff80af1eeac6959f65998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, висконсин, дональд трамп
В мире, США, Висконсин, Дональд Трамп
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
Американцы недовольны переодетыми в агентов иммиграционной полиции на Хэллоуин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на Хэллоуин, спровоцировали недовольство среди американцев в соцсетях, сообщила газета Newsweek.
"Люди, переодетые в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), вызвали недовольство в социальных сетях", - говорится в сообщении.
По данным издания, гневные комментарии вызвал пост студенческого клуба республиканцев в университете Висконсин
в О-Клэр с фотографиями с конкурса костюмов на Хэллоуин, где один участник нарядился в сотрудника иммиграционной полиции. На одном из фото переодетый в агента ICE студент делает вид, что задерживает человека.
В комментариях люди писали, что такое поведение "неправильно", "отвратительно и неприемлемо во всех смыслах", подчеркнула газета.
В день инаугурации Дональд Трамп
в своей первой речи в качестве 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Хэллоуин (Halloween) отмечается во многих странах в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что традиции Хэллоуина корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли этот праздник "Самайн" - "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь Самайна мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом, и души умерших возвращались на землю. Традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы, наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США.