Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор Корпорации МСП - РИА Новости, 01.11.2025
11:12 01.11.2025 (обновлено: 12:45 01.11.2025)
Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор Корпорации МСП
Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор Корпорации МСП
Демодень акселератора для победителей и лауреатов федерального конкурса для молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" прошел в Москве, на нем собрались 38 человек... РИА Новости, 01.11.2025
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор Корпорации МСП

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Демодень акселератора для победителей и лауреатов федерального конкурса для молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" прошел в Москве, на нем собрались 38 человек из 22 регионов страны, сообщает пресс-служба Корпорации МСП – одного из организаторов мероприятия.
Мероприятие прошло на площадке городских лабораторий ВЭБ.РФ. Участники представили экспертам и потенциальным инвесторам свои проекты, рассказали об успехах в их реализации, поделились планами на будущее. Презентованные на широкую публику бизнес-планы охватывают самые разнообразные сферы.
Координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина отметила, что, когда человек впервые приходит в бизнес и решается на этот путь – первое, что ему необходимо, кроме самой бизнес-идеи, – понятные, жизненные рекомендации и поддержка.
"Особенно это касается молодых ребят. Их острый ум, азарт, невероятные идеи, стремление к победе – это уже залог успеха. Важно как можно раньше вооружить их еще и практическими навыками – от финансовой грамотности и основ проектного управления до умения работать в команде и не бояться рисковать", – подчеркнула депутат.
Она сказала, что нужно реализовывать как можно больше программ о предпринимательстве для молодых людей – в школах, в колледжах и вузах. Причем не в форме сухой теории, а в виде живых, интерактивных проектов. Чтоб не запугать сложностями, а показать возможности и научить ими пользоваться.
"Мне хочется, чтобы каждый молодой человек знал: в России создана для него комфортная среда, где есть все возможности получить знания, поддержку и ресурсы для реализации его бизнес-идей. И наша общая задача – такую среду для молодежи создать. Ведь энергия, смелость и новые взгляды — это самый ценный капитал для будущего нашей страны", – отметила Когогина.
Так, участник из Москвы организовал производство гидропонных модулей для доращивания зелени в магазине, чтобы продлить срок годности до 20 дней. Представитель Татарстана занимается выпуском жидкого силикона промышленного назначения. Предприниматель из Нижегородской области наладил сборку экзоскелетов для восстановления рук после травм и неврологических заболеваний с возможностью подключения очков виртуальной реальности и тренировки без участия медиков.
"Демодень стал знаковым событием, подводящим итоги масштабной работы талантливых молодых предпринимателей со всей страны. Высокий уровень качественной проработки бизнес-проектов и достигнутые результаты за время акселерации, которые мы увидели, как в очном, так и в дистанционном формате, показывают, что у молодых предпринимателей есть большой потенциал создавать будущее России", — рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических иницатив (АСИ) Александр Вайно.
Молодежное предпринимательство сегодня развивается ускоренными темпами и становится одним из драйверов сектора МСП. В пресс-службе Корпорации отмечают, что подтверждением этому служит динамика основных показателей бизнеса участников конкурса "Создай НАШЕ". Так, суммарный доход их предприятий вырос почти в 5,5 раза: с 47 миллионов рублей в 2023 году – до 254 миллионов рублей в 2024 году. Среднее число наемных работников на этих предприятиях выросло с 26 человек в 2023 году до 72 по итогам 2024 года.
"Мы видим, как молодежь играет все более значимую роль в сфере малого и среднего предпринимательства. Зачастую молодые предприниматели берут и делают то, вокруг чего более старшие люди долго ходят и думают, как подступиться и стоит ли вообще этим заниматься. В результате те, кому еще нет даже 35 лет, первыми занимают свободные ниши, часто предлагая инновационные разработки в том числе импортозамещающих производствах", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что в каждом участнике конкурса есть огромный предпринимательский потенциал.
"Мы это видим и будем помогать реализовывать его каждому, кто хочет создать и развивать свой бизнес, быть полезным своей стране", – сказал Исаевич.
По итогам конкурса в 2025 году победителями стали 30 человек, они получили гранты по 1 миллиону рублей и приглашения на участие в акселераторе от Корпорации МСП. Еще десять лауреатов также смогли пройти интенсив для молодых предпринимателей.
В 2026 году будет расширен призовой фонд и увеличено число получателей гранта. Фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" выделит на эти цели 100 миллионов рублей, которые по итогам конкурса разделят между собой 100 лучших молодых предпринимателей.
В пресс-службе напомнили, что федеральный конкурс по молодежному предпринимательству "Создай НАШЕ" проводится с 2024 года. С помощью Цифровой платформы МСП.РФ участие в конкурсе приняли более 15 тысяч молодых предпринимателей.
