Рейтинг@Mail.ru
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2052146580.html
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине - РИА Новости, 31.10.2025
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
Владимир Зеленский пытается найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:18:00+03:00
2025-10-31T17:18:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
politico
укрэнерго
львовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_97c23b6da4bc56097451db7142c4e175.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052064347.html
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2052010476.html
украина
киев
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9f30bc19942df302d4318da1500b4c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, politico, укрэнерго, львовская область
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Politico, Укрэнерго, Львовская область
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине

Politico: Зеленский пытается найти козлов отпущения на фоне энергокризиса

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине, пишет Politico.
«
"Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", — говорится в публикации.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за угрозы с Украины
Вчера, 12:58
В материале указали, что украинцы уже недовольны проблемами с электричеством и могут обрушиться на правительство Зеленского с критикой, поэтому его администрация прибегает к такому ходу.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским
Вчера, 09:07
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийPoliticoУкрэнергоЛьвовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала