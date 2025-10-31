"Переложит вину". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине, пишет Politico.
«
"Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", — говорится в публикации.
В материале указали, что украинцы уже недовольны проблемами с электричеством и могут обрушиться на правительство Зеленского с критикой, поэтому его администрация прибегает к такому ходу.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.