МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя решение Нидерландов выделить дополнительную помощь Украине.
"Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег", — написал он в соцсети Х.
Во вторник Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования. Правительство Нидерландов, как отмечается в сообщении, уже выделило 58 миллионов евро на поддержку украинской энергетики на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку запасных частей и ремонт, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе.
В апреле 2024 года власти Нидерландов утвердили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине на 2024-2026 годы. В рамках этого пакета 400 миллионов евро были предназначены на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.