"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского

В апреле 2024 года власти Нидерландов утвердили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине на 2024-2026 годы. В рамках этого пакета 400 миллионов евро были предназначены на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.