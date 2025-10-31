Рейтинг@Mail.ru
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2052118826.html
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского - РИА Новости, 31.10.2025
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского
Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:56:00+03:00
2025-10-31T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
россия
владимир зеленский
золтан кошкович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2052099681.html
https://ria.ru/20251031/ukraina-2051979365.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, россия, владимир зеленский, золтан кошкович
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского

Кошкович назвал прикарманивание любимым занятием Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя решение Нидерландов выделить дополнительную помощь Украине.
"Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег", — написал он в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Агония Зеленского": в Раде высказались о смене позиции Трампа по Украине
Вчера, 15:01
Во вторник Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования. Правительство Нидерландов, как отмечается в сообщении, уже выделило 58 миллионов евро на поддержку украинской энергетики на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку запасных частей и ремонт, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе.
В апреле 2024 года власти Нидерландов утвердили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине на 2024-2026 годы. В рамках этого пакета 400 миллионов евро были предназначены на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Теперь еще и Корея. Зеленский продолжает терять друзей
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЗолтан Кошкович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала