https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2051992095.html
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому - РИА Новости, 31.10.2025
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в Пусане решили не брать во внимание позицию Владимира Зеленского по украинскому... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:11:00+03:00
2025-10-31T04:11:00+03:00
2025-10-31T04:22:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
си цзиньпин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251031/pamyatnik-2051983370.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2051987014.html
украина
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Китай
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не будут учитывать позицию Зеленского по Украине