04:11 31.10.2025 (обновлено: 04:22 31.10.2025)
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не будут учитывать позицию Зеленского по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в Пусане решили не брать во внимание позицию Владимира Зеленского по украинскому вопросу, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили (Из решения украинского вопроса. — Прим. Ред.) Он даже не понимает", — считает он.
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
По мнению эксперта, ключевые решения по завершению конфликта на Украине будут приниматься только с учетом требований России, включая нейтральный статус постсоветской республики и возвращение официального статуса русского языка.
"Я думаю, что в результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью", — резюмировал Соскин.
Вчера состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт.
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
