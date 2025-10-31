Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях влияют на стратегическую стабильность, не хотелось бы, чтобы это деградировало, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.