Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 31.10.2025 (обновлено: 12:43 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/zayavlenie-2052060544.html
Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 31.10.2025
Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях влияют на стратегическую стабильность, не хотелось бы, чтобы это деградировало, сообщил... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:42:00+03:00
2025-10-31T12:43:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
сергей шойгу
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg
https://ria.ru/20251031/yaponiya-2051992343.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ee7d637317438f2103fd74a507ab1395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей шойгу, снг
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Шойгу, СНГ
Шойгу прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях

Шойгу заявил о влиянии слов Трампа о ядерных испытаниях на стабильность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях влияют на стратегическую стабильность, не хотелось бы, чтобы это деградировало, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"И наконец третье - то, что касается стратегической стабильности, это (заявления Трампа - ред.) конечно... влияет на стратегическую стабильность. И не хотелось бы, чтобы мы все дальше и дальше в этом вопросе деградировали", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания
Вчера, 04:17
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ШойгуСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала