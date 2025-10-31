Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/zavod-2052020484.html
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:48:00+03:00
2025-10-31T09:48:00+03:00
авто
санкт-петербург
нижний новгород
денис мантуров
general motors
chevrolet
opel astra
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg
https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html
санкт-петербург
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b23c9276749009603810dfb18bdd7c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, нижний новгород, денис мантуров, general motors, chevrolet, opel astra, hyundai creta
Авто, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Денис Мантуров, General Motors, Chevrolet, Opel Astra, Hyundai Creta
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге

Мантуров: бывший завод GM в Петербурге начнет выпуск автомобилей в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров на ПМЭФ-2025
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
«
"Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге – он был оставлен ещё в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу", - сказал Мантуров.
Он добавил, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде.
Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, на предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку. В 2020 году завод приобрела российская структура Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM) компании "Арт-Финанс" (материнская компания "Автомобильного завода АГР").
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов
23 февраля, 14:02
 
АвтоСанкт-ПетербургНижний НовгородДенис МантуровGeneral MotorsChevroletOpel AstraHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала