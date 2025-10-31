Рейтинг@Mail.ru
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 31.10.2025 (обновлено: 06:23 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/zapret-2051981947.html
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев - РИА Новости, 31.10.2025
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
"Единая Россия" как партия должна перестать ассоциироваться с запретами, ей нужно стать созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу, считает руководитель... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T00:16:00+03:00
2025-10-31T06:23:00+03:00
китай
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916336998_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_d45bf32d9d64134d5fb37da4f20148df.jpg
https://ria.ru/20251022/rossija-2049799069.html
https://ria.ru/20251014/medvedev-2048177273.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916336998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1454c59a217b2cb6f94790f06d1db4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, единая россия
Китай, Россия, Единая Россия
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев

Илья Медведев: ЕР как партия должна перестать ассоциироваться с запретами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПленарное заседание съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Пленарное заседание съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Единая Россия" как партия должна перестать ассоциироваться с запретами, ей нужно стать созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу, считает руководитель проектов ЕР Илья Медведев.
"Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу", - сказал Медведев на форуме технологических предпринимателей, изобретателей и представителей науки "Россия инновационная".
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
22 октября, 12:00
По его словам, успешное взаимодействие между бизнесом наукой и партийной системой строится на трех принципах: долгосрочное планирование, неизменяемые правила и партийный контроль за деятельностью исполнителей.
Медведев привел в пример Китай, где правящая партия помогает выстраивать грантовые системы, системы кредитования, длинные государственные инвестиции.
"Конечно, китайский опыт, мы не можем перенять в полной мере. Нам нужен собственный путь. И логично, что политическим партнёром в инновационной сфере в России должна быть "Единая Россия" как правящая партия", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Медведев отметил особую роль женщин в "Единой России"
14 октября, 14:09
 
КитайРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала