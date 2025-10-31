https://ria.ru/20251031/zapret-2051981947.html
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев - РИА Новости, 31.10.2025
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
"Единая Россия" как партия должна перестать ассоциироваться с запретами, ей нужно стать созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу, считает руководитель... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T00:16:00+03:00
2025-10-31T00:16:00+03:00
2025-10-31T06:23:00+03:00
китай
россия
единая россия
китай
россия
Новости
ru-RU
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
Илья Медведев: ЕР как партия должна перестать ассоциироваться с запретами
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Единая Россия" как партия должна перестать ассоциироваться с запретами, ей нужно стать созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу, считает руководитель проектов ЕР Илья Медведев.
"Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу", - сказал Медведев на форуме технологических предпринимателей, изобретателей и представителей науки "Россия инновационная".
По его словам, успешное взаимодействие между бизнесом наукой и партийной системой строится на трех принципах: долгосрочное планирование, неизменяемые правила и партийный контроль за деятельностью исполнителей.
Медведев привел в пример Китай
, где правящая партия помогает выстраивать грантовые системы, системы кредитования, длинные государственные инвестиции.
"Конечно, китайский опыт, мы не можем перенять в полной мере. Нам нужен собственный путь. И логично, что политическим партнёром в инновационной сфере в России
должна быть "Единая Россия
" как правящая партия", - добавил он.