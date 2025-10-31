ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Единая Россия" как партия должна перестать ассоциироваться с запретами, ей нужно стать созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу, считает руководитель проектов ЕР Илья Медведев.

"Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу", - сказал Медведев на форуме технологических предпринимателей, изобретателей и представителей науки "Россия инновационная".

По его словам, успешное взаимодействие между бизнесом наукой и партийной системой строится на трех принципах: долгосрочное планирование, неизменяемые правила и партийный контроль за деятельностью исполнителей.

Медведев привел в пример Китай , где правящая партия помогает выстраивать грантовые системы, системы кредитования, длинные государственные инвестиции.