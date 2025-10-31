Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запад сильно отстал от России в военных технологиях и после успешного испытания "Посейдона" и "Буревестника" может попытаться украсть военные секреты, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

"Запад понимает, а со временем еще больше поймет, насколько сильно он отстал от разработки таких видов вооружений. Наша главная задача сейчас - защитить наши секреты, государственные и военные. Мы же понимаем, что главная попытка сейчас западных спецслужб - это проникнуть к нашим секретам, украсть", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению сенатора, сейчас на Западе готовы "выложить всё, что у них есть", чтобы понять принципы создания такого оружия.

"Я знаю, колоссальная работа ведется в органах российской контрразведки, разведки, правоохранительных, но это не только их задача. Нам обязательно надо иметь в виду и на всех предприятиях режимных, чтобы там повысился еще более такой режим, который обеспечит гарантированное сохранение наших секретов. Потому что пока мы обладаем таким оружием, мы непобедимы", - отметил Джабаров

Бдительность нужно проявлять всем, полагает он.

"Если они, западные спецслужбы, склоняются к тому, что могут вербовать людей для взрыва релейных шкафов, то для такого дела, я думаю, они могут потратить огромные суммы, чтобы пробиться к нашим секретам", - считает сенатор.

Политик также выразил благодарность разработчикам нового оружия.

"Задача всей страны - защитить наши секреты. И, конечно, надо обязательно помнить о тех людях, которые создавали и "Посейдон", и "Буревестник", низкий поклон этим людям. Я думаю, что они навсегда оставят свой след в нашей памяти, в нашей благодарной памяти", - заключил Джабаров.