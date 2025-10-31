Рейтинг@Mail.ru
Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров - РИА Новости, 31.10.2025
17:18 31.10.2025
Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров
Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров - РИА Новости, 31.10.2025
Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров
Запад сильно отстал от России в военных технологиях и после успешного испытания "Посейдона" и "Буревестника" может попытаться украсть военные секреты, считает... РИА Новости, 31.10.2025
россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Запад может попытаться украсть военные секреты России, считает Джабаров

Джабаров отметил отставание Запада от России в военных технологиях

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запад сильно отстал от России в военных технологиях и после успешного испытания "Посейдона" и "Буревестника" может попытаться украсть военные секреты, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Запад понимает, а со временем еще больше поймет, насколько сильно он отстал от разработки таких видов вооружений. Наша главная задача сейчас - защитить наши секреты, государственные и военные. Мы же понимаем, что главная попытка сейчас западных спецслужб - это проникнуть к нашим секретам, украсть", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению сенатора, сейчас на Западе готовы "выложить всё, что у них есть", чтобы понять принципы создания такого оружия.
"Я знаю, колоссальная работа ведется в органах российской контрразведки, разведки, правоохранительных, но это не только их задача. Нам обязательно надо иметь в виду и на всех предприятиях режимных, чтобы там повысился еще более такой режим, который обеспечит гарантированное сохранение наших секретов. Потому что пока мы обладаем таким оружием, мы непобедимы", - отметил Джабаров.
Бдительность нужно проявлять всем, полагает он.
"Если они, западные спецслужбы, склоняются к тому, что могут вербовать людей для взрыва релейных шкафов, то для такого дела, я думаю, они могут потратить огромные суммы, чтобы пробиться к нашим секретам", - считает сенатор.
Политик также выразил благодарность разработчикам нового оружия.
"Задача всей страны - защитить наши секреты. И, конечно, надо обязательно помнить о тех людях, которые создавали и "Посейдон", и "Буревестник", низкий поклон этим людям. Я думаю, что они навсегда оставят свой след в нашей памяти, в нашей благодарной памяти", - заключил Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".
