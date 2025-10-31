Рейтинг@Mail.ru
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"
03:07 31.10.2025
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"
в мире, сша, россия, валерий герасимов, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"

L’antidiplomatico: "Буревестник" сделал арсенал России недосягаемым для США

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новое оружие, такое как "Буревестник", сделало стратегический арсенал России недосягаемым для США, об этом в своей статье для портала L’Antidiplomatico пишет обозреватель Джозеф Масала.
"Это настоящий переломный момент, который делает устаревшей концепцию дальности полета ракет, в дополнение к тому факту, что это, по сути, делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землей", — говорится в публикации.
При этом, поясняет эксперт, наличие таких передовых систем, как "Буревестник", наравне с целым классом гиперзвуковых ракет, делает стратегический арсенал России практически недосягаемым для устаревшего вооружения Пентагона.
"В то же время отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. <…> Американские военные исследования больше не находятся на передовой мировой политики. Это неумолимый признак упадка", — предупредил Масала.
Говоря о перспективах заключения нового договора между Москвой и Вашингтоном, обозреватель пояснил, что США осознают свое проигрышное положение в данной сфере, но будут делать все возможное, чтобы не признавать это.
"В настоящее время эти переговоры ставят США в положение подчинения, как в военном, так и в экономическом плане, и Вашингтон никогда не сядет за стол переговоров в такой ситуации", — резюмировал Масала.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе главе государства отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Заголовок открываемого материала