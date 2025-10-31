https://ria.ru/20251031/zaderzhanie-2051990189.html
В "Домодедово" задержали россиянку, объявленную в международный розыск
В "Домодедово" задержали россиянку, объявленную в международный розыск - РИА Новости, 31.10.2025
В "Домодедово" задержали россиянку, объявленную в международный розыск
Россиянку, заочно арестованную в РФ и объявленную в международный розыск по делу об участии в деятельности террористической организации и содействии... РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянку, заочно арестованную в РФ и объявленную в международный розыск по делу об участии в деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности, задержали в аэропорту "Домодедово" говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Алпият Абдулмуталибова ранее была заочно арестована и объявлена в международный розыск по заочному обвинению в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ
) и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Женщину задержали в аэропорту "Домодедово
" и поместили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРС), для дальнейшего перевода в СИЗО в Республике Дагестан
, так как дело было возбуждено следователями этого региона, говорится в материалах.
При этом, как сообщается в материалах, суд в Дагестане в конце сентября продлил срок ареста Абдулмуталибовой на два месяца, хотя она ещё не была этапирована в регион, ходатайство следователь обосновал необходимостью предъявить женщине обвинение уже в очной форме, допросить её и провести иные следственные действия.
Фигурантка дела участвовала в заседании по видеосвязи, её защитник указывал, что у Абдулмуталибовой шесть детей, из них пятеро несовершеннолетние, из которых двое малолетние и, находясь на свободе, она будет являться по первому требованию следствия, говорится в материалах.
Тем не менее, суд в Дагестане продлил Абдулмуталибовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца и 5 суток, решение вступило в силу в середине октября. После этапирования женщину поместят в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан, заключается в материалах.