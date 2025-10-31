В "Домодедово" задержали россиянку, объявленную в международный розыск

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянку, заочно арестованную в РФ и объявленную в международный розыск по делу об участии в деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности, задержали в аэропорту "Домодедово" говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Алпият Абдулмуталибова ранее была заочно арестована и объявлена в международный розыск по заочному обвинению в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ ) и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

Женщину задержали в аэропорту " Домодедово " и поместили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРС), для дальнейшего перевода в СИЗО в Республике Дагестан , так как дело было возбуждено следователями этого региона, говорится в материалах.

При этом, как сообщается в материалах, суд в Дагестане в конце сентября продлил срок ареста Абдулмуталибовой на два месяца, хотя она ещё не была этапирована в регион, ходатайство следователь обосновал необходимостью предъявить женщине обвинение уже в очной форме, допросить её и провести иные следственные действия.

Фигурантка дела участвовала в заседании по видеосвязи, её защитник указывал, что у Абдулмуталибовой шесть детей, из них пятеро несовершеннолетние, из которых двое малолетние и, находясь на свободе, она будет являться по первому требованию следствия, говорится в материалах.