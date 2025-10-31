Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ рассказал об итогах Второй выставки-ярмарки в Шэньяне - РИА Новости, 31.10.2025
10:43 31.10.2025
РЭЦ рассказал об итогах Второй выставки-ярмарки в Шэньяне
РЭЦ рассказал об итогах Второй выставки-ярмарки в Шэньяне - РИА Новости, 31.10.2025
РЭЦ рассказал об итогах Второй выставки-ярмарки в Шэньяне
В условиях активно развивающихся российско-китайских отношений и растущего взаимного интереса к товарам и технологиям с 24 по 28 октября 2025 года в Выставочном РИА Новости, 31.10.2025
экономика
экономика
Экономика
РЭЦ рассказал об итогах Второй выставки-ярмарки в Шэньяне

В Шэньяне состоялась Вторая выставка-ярмарка российских товаров

© Фото : пресс-служба РЭЦВторая выставка-ярмарка российских товаров в Шэньяне
Вторая выставка-ярмарка российских товаров в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Вторая выставка-ярмарка российских товаров в Шэньяне
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В условиях активно развивающихся российско-китайских отношений и растущего взаимного интереса к товарам и технологиям с 24 по 28 октября 2025 года в Выставочном центре провинции Ляонин в городе Шэньян состоялась Вторая выставка-ярмарка российских товаров, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие прошло под тематическим девизом "Углубление местного сотрудничества, содействие взаимовыгодному развитию".
"Акцентом выставки-ярмарки стало представление оптимальных условий для торговли, обеспечивающее широкие возможности для знакомства с отечественной продукцией. Организаторы объединили усилия российских местных предприятий, промышленных парков и ключевых игроков логистических цепочек, используя инновационную модель "выставка + совещания + прямые трансляции", - говорится в сообщении.
Такой подход призван придать новый импульс российско-китайскому экономическому и торговому сотрудничеству, максимально охватывая как деловую аудиторию, так и широкого потребителя.
Центральное место на выставке-ярмарке занял Российский национальный павильон, управляемый региональным партнером в провинции Ляонин. Его участие было нацелено на продвижение и прямую продажу фирменной продукции под брендом "Сделано в России". Эта инициатива является частью более широкого и углубленного инструмента "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах", разработанного РЭЦ.
Данный механизм предполагает не только активное участие операторов в управлении, но и их софинансирование павильонов, что значительно повышает эффективность и устойчивость их работы за рубежом. На выставке-ярмарке была представлена продукция резидентов павильона в Китае, которая пользовалась высоким спросом.
Изначально программа государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции агропромышленного комплекса за рубежом реализовывалась РЭЦ совместно с Минсельхозом РФ с 2017 года. Теперь этот успешный опыт расширяется на весь спектр несырьевого неэнергетического экспорта, позволяя российским производителям из самых разных отраслей эффективно представлять свою продукцию на ключевых мировых рынках, таких как Китай.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РЭЦ расширит сеть розничных магазинов в Китае и Вьетнаме
21 октября, 19:40
 
