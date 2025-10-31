В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" Сатоси Танака заявил, что глубоко возмущен в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о поручении Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.