В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" Сатоси Танака заявил, что глубоко возмущен в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о поручении Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Танака находится с визитом в американском Чикаго, где проводит лекции в университетах и школах, призывая к ликвидации ядерного оружия.
"Я просто потерял дар речи. У них и так есть огромное количество высокотехнологичных ядерных вооружений. Зачем им ещё больше?" — заявил он в интервью телеканалу NHK.
По словам Танаки, необходимо предотвратить проведение ядерных испытаний в США. Он подчеркнул, что представители "Нихон Хиданкё" обсуждали с американскими организациями, специализирующимися на мирных инициативах, подготовку обращения к администрации Трампа с требованием принести извинения за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и способствовать процессу ядерного разоружения.
"Я чувствую, что и в Америке есть люди, которые серьёзно задумываются о проблеме ядерного оружия. Мы должны действовать вместе", — добавил он.
В 2024 году "Нихон Хиданкё" стала лауреатом Нобелевской премии мира.