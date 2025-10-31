Рейтинг@Mail.ru
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/yaponiya-2051992343.html
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания - РИА Новости, 31.10.2025
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания
Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" Сатоси Танака заявил, что глубоко... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:17:00+03:00
2025-10-31T04:17:00+03:00
в мире
сша
япония
чикаго
дональд трамп
министерство обороны сша
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22e81ca3896133e0bab4e453d8da0a3e.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051987451.html
https://ria.ru/20251031/tramp-2051984920.html
сша
япония
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_908e17886be906d5728399751032ab60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, чикаго, дональд трамп, министерство обороны сша, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Япония, Чикаго, Дональд Трамп, Министерство обороны США, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В Японии возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания

В "Нихон Хиданкё" возмутились поручением Трампа возобновить ядерные испытания

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" Сатоси Танака заявил, что глубоко возмущен в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о поручении Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Джинн Шейхин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Сенатор США осудила планы Трампа по испытаниям ЯО
02:19
Танака находится с визитом в американском Чикаго, где проводит лекции в университетах и школах, призывая к ликвидации ядерного оружия.
"Я просто потерял дар речи. У них и так есть огромное количество высокотехнологичных ядерных вооружений. Зачем им ещё больше?" — заявил он в интервью телеканалу NHK.
По словам Танаки, необходимо предотвратить проведение ядерных испытаний в США. Он подчеркнул, что представители "Нихон Хиданкё" обсуждали с американскими организациями, специализирующимися на мирных инициативах, подготовку обращения к администрации Трампа с требованием принести извинения за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и способствовать процессу ядерного разоружения.
"Я чувствую, что и в Америке есть люди, которые серьёзно задумываются о проблеме ядерного оружия. Мы должны действовать вместе", — добавил он.
В 2024 году "Нихон Хиданкё" стала лауреатом Нобелевской премии мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО
01:29
 
В миреСШАЯпонияЧикагоДональд ТрампМинистерство обороны СШАмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала