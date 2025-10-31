Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие. Это подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят обучение в центре подготовки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства.

По их словам, финансовая служба сваливает вину на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных, отметил он.