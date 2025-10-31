https://ria.ru/20251031/vsu-2052073381.html
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики - РИА Новости, 31.10.2025
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:42:00+03:00
2025-10-31T13:42:00+03:00
2025-10-31T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
https://ria.ru/20251031/dezertiry-2052072762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ не платят уже два месяца
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие. Это подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят обучение в центре подготовки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства.
По их словам, финансовая служба сваливает вину на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных, отметил он.
В сентябре украинские СМИ писали о необходимости изменений в военном бюджете, так как "с ноября денег на довольствие военнослужащим и иностранным наемникам ВСУ в бюджете не будет".