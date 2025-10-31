Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 31.10.2025
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Новости
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики

Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ не платят уже два месяца

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие. Это подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят обучение в центре подготовки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства.
По их словам, финансовая служба сваливает вину на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных, отметил он.
В сентябре украинские СМИ писали о необходимости изменений в военном бюджете, так как "с ноября денег на довольствие военнослужащим и иностранным наемникам ВСУ в бюджете не будет".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российские силовики рассказали о росте числа случаев дезертирства в ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
