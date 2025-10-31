https://ria.ru/20251031/vsu-2052069438.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1320 военных в зоне действия группировки "Север"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности российской группировки "Север" за неделю превысили 1320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области", - говорится в сводке ведомства за 25-31 октября.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.