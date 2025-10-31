Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 31.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевая работа артиллерийских расчетов
Боевая работа артиллерийских расчетов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности российской группировки "Север" за неделю превысили 1320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области", - говорится в сводке ведомства за 25-31 октября.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
