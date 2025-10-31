Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

«

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области", - говорится в сводке ведомства за 25-31 октября.