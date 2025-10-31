https://ria.ru/20251031/vsu-2051999192.html
В Сумской области провалились вылазки боевиков ВСУ
Две попытки штурмовых групп ВСУ выдвинуться в районе населенных пунктов Варачино и Степовое в Сумской области провалились, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
