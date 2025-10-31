https://ria.ru/20251031/vsu-2051994370.html
Боец рассказал об обнаружении наркотиков на позициях боевиков ВСУ
Боец рассказал об обнаружении наркотиков на позициях боевиков ВСУ
Российские военные обнаружили схрон со шприцами и наркотиками на позициях украинских боевиков в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости гранатомётчик... РИА Новости, 31.10.2025
Боец рассказал об обнаружении наркотиков на позициях боевиков ВСУ
