Боец рассказал об обнаружении наркотиков на позициях боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили схрон со шприцами и наркотиками на позициях украинских боевиков в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости гранатомётчик группировки войск "Восток" с позывным "Кыча".

"Шприцы валялись. Шприцы у них в основном все американские", — рассказал боец.