Британский всадник умер в возрасте 19 лет - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
00:10 31.10.2025
Британский всадник умер в возрасте 19 лет
Британский всадник Томми Джейкс скончался на 20-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации профессиональных жокеев (PJA) в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025
Новости
Британский всадник умер в возрасте 19 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦзюн Цзин Хва
Цзюн Цзин Хва - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Британский всадник Томми Джейкс скончался на 20-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации профессиональных жокеев (PJA) в соцсети Х.
По информации Би-би-си, Джейкс скончался в четверг у себя дома. В среду он участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а в четверг должен был принять участие в двух соревнованиях в Челмсфорде.
"Команда PJA и наши члены глубоко опечалены утратой Томми Джейкса и выражают самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Томми был горячо любимым и популярным молодым жокеем, и его будет очень не хватать всем нам", - говорится в заявлении ассоциации.
