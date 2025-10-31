Британский всадник умер в возрасте 19 лет

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Британский всадник Томми Джейкс скончался на 20-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации профессиональных жокеев (PJA) в соцсети Х.

По информации Би-би-си, Джейкс скончался в четверг у себя дома. В среду он участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а в четверг должен был принять участие в двух соревнованиях в Челмсфорде.