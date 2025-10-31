Британский всадник умер в возрасте 19 лет

https://ria.ru/20251031/vsadnik-2051981692.html
Британский всадник Томми Джейкс скончался на 20-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации профессиональных жокеев (PJA) в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T00:10:00+03:00
2025-10-31T00:10:00+03:00
2025-10-31T00:10:00+03:00
2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Британский всадник Томми Джейкс скончался на 20-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации профессиональных жокеев (PJA) в соцсети Х.
По информации Би-би-си, Джейкс скончался в четверг у себя дома. В среду он участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а в четверг должен был принять участие в двух соревнованиях в Челмсфорде.
"Команда PJA и наши члены глубоко опечалены утратой Томми Джейкса и выражают самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Томми был горячо любимым и популярным молодым жокеем, и его будет очень не хватать всем нам", - говорится в заявлении ассоциации.