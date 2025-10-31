https://ria.ru/20251031/vs-2052077330.html
ВС России при освобождении Новоалександровки зачистили около 100 строений
ВС России при освобождении Новоалександровки зачистили около 100 строений
Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Новоалександровки в Днепропетровской области взяли под контроль более 12 квадратных километров и зачистили около 100... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
