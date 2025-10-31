https://ria.ru/20251031/vs-2052072473.html
ВС России пресекли попытку ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол
ВС России пресекли попытку ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 31.10.2025
