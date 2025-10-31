Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все региональные льготы, которые действуют в Ивановской области для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены, заявил губернатор региона Станислав Воскресенский.

"Важно, чтобы предприятиям были понятны условия и правила игры. Вижу, что в отдельных регионах отменяются льготы для малого и среднего бизнеса. Хочу вас заверить, и думаю, что мы это закрепим нормативно-правовым актом. Все льготы, которые у нас действуют для малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены. Спокойно работайте и спокойно планируйте свою деятельность", - привели в пресс-службе облправителства слова Воскресенского.