https://ria.ru/20251031/voskresenskiy-2052119155.html
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены - РИА Новости, 31.10.2025
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Все региональные льготы, которые действуют в Ивановской области для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:56:00+03:00
2025-10-31T15:56:00+03:00
2025-10-31T16:02:00+03:00
экономика
россия
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_d951277ec0c810ae3e4219245d5ce312.jpg
https://ria.ru/20251029/tkan-2051621703.html
россия
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_3aba0ff74b0e3eadffbb4a5cb549d17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ивановская область, станислав воскресенский, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Экономика, Россия, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Губернатор Воскресенский: Льготы для МСП в сфере производства сохраним
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все региональные льготы, которые действуют в Ивановской области для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены, заявил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0", который проходит в Иванове при поддержке Минпромторга РФ.
"Важно, чтобы предприятиям были понятны условия и правила игры. Вижу, что в отдельных регионах отменяются льготы для малого и среднего бизнеса. Хочу вас заверить, и думаю, что мы это закрепим нормативно-правовым актом. Все льготы, которые у нас действуют для малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены. Спокойно работайте и спокойно планируйте свою деятельность", - привели в пресс-службе облправителства слова Воскресенского.
Он поблагодарил Минпромторг РФ за поддержку предприятий легкой промышленности региона и призвал федеральное ведомство сохранить значимую для текстильщиков меру поддержки – льготный лизинг. Предприятия легпрома сейчас могут получить скидку в размере до 50% от цены оборудования, полученного по договору лизинга.