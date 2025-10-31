Рейтинг@Mail.ru
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Ивановская область
Ивановская область
 
15:56 31.10.2025 (обновлено: 16:02 31.10.2025)
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Воскресенский: Региональные льготы для производственных МСП будут сохранены
Все региональные льготы, которые действуют в Ивановской области для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
россия
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
россия
ивановская область
экономика, россия, ивановская область, станислав воскресенский, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Экономика, Россия, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все региональные льготы, которые действуют в Ивановской области для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены, заявил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0", который проходит в Иванове при поддержке Минпромторга РФ.
"Важно, чтобы предприятиям были понятны условия и правила игры. Вижу, что в отдельных регионах отменяются льготы для малого и среднего бизнеса. Хочу вас заверить, и думаю, что мы это закрепим нормативно-правовым актом. Все льготы, которые у нас действуют для малого и среднего бизнеса в сфере производства, будут сохранены. Спокойно работайте и спокойно планируйте свою деятельность", - привели в пресс-службе облправителства слова Воскресенского.
Он поблагодарил Минпромторг РФ за поддержку предприятий легкой промышленности региона и призвал федеральное ведомство сохранить значимую для текстильщиков меру поддержки – льготный лизинг. Предприятия легпрома сейчас могут получить скидку в размере до 50% от цены оборудования, полученного по договору лизинга.
Отдел тканей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
29 октября, 18:50
 
Ивановская область
 
 
