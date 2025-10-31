Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве гостиницы во Владивостоке, иностранным партнерам были предложены несколько вариантов ее размещения, сообщает правительство Приморья.
Переговоры представителей власти и институтов развития Приморья и ДФО с инвесторами из КНР прошли во Владивостоке.
"Одним из ключевых вопросов встречи стала возможность строительства гостиницы в краевой столице... Как уточнили в министерстве международных и внешнеэкономических связей, основной вопрос – место размещения будущего отеля. Китайской стороне было предложено несколько вариантов, в том числе на Русском острове, но окончательный выбор ещё не сделан. Работа по подбору площадки продолжится", - говорится в сообщении.
Приморье занимает первое место в рейтинге продуктивности взаимодействия субъектов РФ с КНР. В регионе реализуются и планируются ряд проектов с участием китайского капитала. Например, инвесторы из КНР - компания "Цзянсу Цзююньтун Инвестиционное" - планируют построить гостиничный комплекс с казино в игорной зоне "Приморье" с общим объемом вложений в 16 миллиардов рублей.
В октябре регион принял участие в Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян. Там представители приморской делегации пригласили партнёров из КНР инвестировать в транспортно-логистические проекты, в том числе в рамках Международной территории опережающего развития в Приморском крае.