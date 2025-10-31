Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве гостиницы во Владивостоке, иностранным партнерам были предложены несколько вариантов ее размещения, сообщает правительство Приморья.

"Одним из ключевых вопросов встречи стала возможность строительства гостиницы в краевой столице... Как уточнили в министерстве международных и внешнеэкономических связей, основной вопрос – место размещения будущего отеля. Китайской стороне было предложено несколько вариантов, в том числе на Русском острове, но окончательный выбор ещё не сделан. Работа по подбору площадки продолжится", - говорится в сообщении.