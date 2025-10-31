Рейтинг@Mail.ru
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051998746.html
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке - РИА Новости, 31.10.2025
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве гостиницы во Владивостоке, иностранным партнерам были предложены несколько вариантов ее размещения, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:34:00+03:00
2025-10-31T06:34:00+03:00
строительство
китай
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
https://ria.ru/20251029/trassa-2051395495.html
https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051992523.html
китай
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, китай, владивосток, россия
Строительство, Китай, Владивосток, Россия
Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве отеля во Владивостоке

Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве гостиницы во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Инвесторы из КНР заинтересованы в строительстве гостиницы во Владивостоке, иностранным партнерам были предложены несколько вариантов ее размещения, сообщает правительство Приморья.
Переговоры представителей власти и институтов развития Приморья и ДФО с инвесторами из КНР прошли во Владивостоке.
Лыже-роллерную трассу протяженностью почти в километр построили в Лесозаводске Приморского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
29 октября, 10:20
"Одним из ключевых вопросов встречи стала возможность строительства гостиницы в краевой столице... Как уточнили в министерстве международных и внешнеэкономических связей, основной вопрос – место размещения будущего отеля. Китайской стороне было предложено несколько вариантов, в том числе на Русском острове, но окончательный выбор ещё не сделан. Работа по подбору площадки продолжится", - говорится в сообщении.
Приморье занимает первое место в рейтинге продуктивности взаимодействия субъектов РФ с КНР. В регионе реализуются и планируются ряд проектов с участием китайского капитала. Например, инвесторы из КНР - компания "Цзянсу Цзююньтун Инвестиционное" - планируют построить гостиничный комплекс с казино в игорной зоне "Приморье" с общим объемом вложений в 16 миллиардов рублей.
В октябре регион принял участие в Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян. Там представители приморской делегации пригласили партнёров из КНР инвестировать в транспортно-логистические проекты, в том числе в рамках Международной территории опережающего развития в Приморском крае.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
04:24
 
СтроительствоКитайВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала