Иордания отменит визы для россиян

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 13 декабря между Россией и Иорданией начнет действовать безвизовый режим, сообщается на сайте МИД.
"Тринадцатого декабря вступает в силу соглашение <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа, — говорится в заявлении.
Россияне смогут находиться в Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении с условием, что они не планируют заниматься трудовой или коммерческой деятельностью, а также учиться или постоянно проживать там.
Уточняется, что общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
До начала пандемии коронавируса турпоток из России в Иорданию достигал рекордных цифр: в 2019 году ее посетили около 62 тысяч российских туристов. Впоследствии показатели значительно снизились: в 2023-м в Иордании побывали лишь 24 тысячи россиян. Это почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50 процентов больше, чем годом ранее.
Аналогичные права при посещении России получат и граждане Иордании, отметили в министерстве.
