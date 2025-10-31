Рейтинг@Mail.ru
Иордания отменит визы для россиян - РИА Новости, 31.10.2025
Туризм
Туризм
 
15:49 31.10.2025 (обновлено: 16:57 31.10.2025)
Иордания отменит визы для россиян
С 13 декабря между Россией и Иорданией начнет действовать безвизовый режим, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 31.10.2025
Иордания отменит визы для россиян

С 13 декабря между Россией и Иорданией заработает безвизовый режим

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 13 декабря между Россией и Иорданией начнет действовать безвизовый режим, сообщается на сайте МИД.
"Тринадцатого декабря вступает в силу соглашение <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа, — говорится в заявлении.
Россияне смогут находиться в Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении с условием, что они не планируют заниматься трудовой или коммерческой деятельностью, а также учиться или постоянно проживать там.
Уточняется, что общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

До начала пандемии коронавируса турпоток из России в Иорданию достигал рекордных цифр: в 2019 году ее посетили около 62 тысяч российских туристов. Впоследствии показатели значительно снизились: в 2023-м в Иордании побывали лишь 24 тысячи россиян. Это почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50 процентов больше, чем годом ранее.

Аналогичные права при посещении России получат и граждане Иордании, отметили в министерстве.
