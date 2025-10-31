Иордания отменит визы для россиян

До начала пандемии коронавируса турпоток из России в Иорданию достигал рекордных цифр: в 2019 году ее посетили около 62 тысяч российских туристов. Впоследствии показатели значительно снизились: в 2023-м в Иордании побывали лишь 24 тысячи россиян. Это почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50 процентов больше, чем годом ранее.