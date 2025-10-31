Пушков прокомментировал возможное нападение США на Венесуэлу

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В случае нападения США на Венесуэлу, президент США Дональд Трамп вряд ли ограничится только военными объектами, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Если Трамп примет такое решение, ударами по военным объектам дело вряд ли ограничится. При этом известно, что во время своего первого срока Трамп отверг все предложения... направить американские сухопутные войска в Венесуэлу для свержения Мадуро", - написал член комитета Совфеда в своем Telegram-канале.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.