Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Майами"
10:49 31.10.2025
Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Майами"
Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Майами"
"Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
сан-антонио, бэм адебайо, сан-антонио спёрс, майами хит, финикс санз
Баскетбол, Сан-Антонио, Бэм Адебайо, Сан-Антонио Спёрс, Майами Хит, Финикс Санз
Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Майами"

Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Майами" в матче НБА

© Фото : Соцсети спортсменаВиктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Виктор Вембаньяма. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29). Самым результативным игроком матча стал форвард команды гостей Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. У победителей дабл-даблом отметился Виктор Вембаньяма. В его активе 27 очков и 18 подборов, а также шесть передач и пять блок-шотов.
Россиянин Влад Голдин не попал в заявку "Хит" на матч. Центровой не принял участия ни в одной игре команды с момента старта регулярного чемпионата.
"Спёрс", одержавшие победы во всех пяти матчах, возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. "Майами" после трех побед и двух поражений идет четвертым на Востоке.
В следующем матче "Сан-Антонио" сыграет в гостях с "Финикс Санз" 2 ноября. В этот же день "Майами" на выезде встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс".
Результаты других матчей:
"Шарлотт Хорнетс" - "Орландо Мэджик" - 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31);
"Милуоки Бакс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26);
"Оклахома-Сити Тандер" - "Вашингтон Уизардс" - 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24).
БаскетболСан-АнтониоБэм АдебайоСан-Антонио СпёрсМайами ХитФиникс Санз
 
